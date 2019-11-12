На Майдане возобновили возведение скандальной надстройки: фото и видео

На скандальной незаконной надстройке на крыше исторического здания в центре Киева начались новые работы. Строительство на крыше здания на улице Софиевской, 1 ведется преимущественно ночью.

"К сожалению, но строительство по Софиевской, 1 вновь возобновлено. Без страховки, возле остановки, над головами людей, преимущественно ночью. Уже 3-й день этой дерзости и человеческой жадности", – написала в фейсбук-паблик "Киевские истории" пользовательница Оксана Прищепа .

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Смотрите видео о строительстве незаконной надстройки в центре Киева:

Что известно о незаконной надстройке в центре Киева?

Это владелец верхней квартиры исторического здания возле Майдана Независимости адвокат Дмитрий Пичугин начал возводить для себя еще один дополнительный этаж, исказив при этом вид дома. В Киеве не нашлось ни одного чиновника или правоохранителя, который способен был остановить этот самострой.

Скандал вокруг незаконной надстройки приобрел такие масштабы, что проблему пришлось решать лично премьеру Алексею Гончаруку. Он в октябре поэтому поводу собрал даже специальное совещание, где обсудил с мэром Киева Виталием Кличко проблему незаконного строительства в столице.

Уже после совещания у премьера киевская власть вдруг быстро нашла и полномочия и возможности для демонтажа незаконной надстройки. Коммунальные службы буквально на следующий день начали разбирать скандальную надстройку на Майдане. Но вот строительство возобновилось.

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