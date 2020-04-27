На Мальте за сутки ни одного случая COVID-19: только сейчас начнутся ослабления

В одном из самых маленьких государств в мире Мальте за последние сутки впервые за время эпидемии не наблюдали новых случаев заражения. Страна начнет снимать ограничения: постепенно и осторожно.

Новых случаев нет, в то же время 33 пациента за последние сутки на Мальте выздоровели. Об этом сообщает Malta Today со ссылкой на слова министра здравоохранения Криса Фирна.

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Фирн сказал, что Мальта сумела сгладить кривую и резко снизить уровень новых инфекций. Он добавил, что страна приближается к тому моменту, когда некоторые, но не все ограничения начнут снимать.

От вируса выздоравливает гораздо больше пациентов, чем от новых. Меры смягчения будут контролируемыми и постепенными. Некоторые меры, если их отменить, приведут к более высокому риску, чем другие

– сказал он.

Министр здравоохранения также подчеркнул, что ослабление карантина в некоторых странах Европы привело к ухудшению ситуации. Поэтому сначала на Мальте продумают пути выхода из ограничений, а потом о каких-то из них объявят. Пока не было анонсировано никаких конкретных шагов ко смягчению ограничений.

Ситуация с коронавирусом на Мальте

На Мальте всего за время эпидемии всего зафиксировано 448 случаев COVID-19, 4 из них смертельные. Всего 282 человека выздоровели, а количество пока активных случаев болезни – 162.

Население на Мальте – более чем 493 тысячи человек, то есть в среднем заболел один мальтиец на тысячу. Площадь Мальты – 316 квадратных километров, площадь Киева, для сравнения – 839 квадратных километров. Однако, в столице нашего государства зафиксировали почти втрое больше случаев COVID-19, чем на Мальте.

Среди опасных факторов распространения коронавируса то, что ближайшим соседом Мальты является Италия, где ситуация с коронавирусом одна из худших в мире. Мальтийское правительство сразу же с ухудшением ситуации запретило поездки в Италию, отменив авиасообщение.

Где расположена Мальта