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      На Мариупольском меткомбинате им. Ильича завершили проект системы очистки за 31 млн долларов

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      По словам гендиректора комбината Тараса Шевченко, вскоре подобные газоочистные установки будут установлены на всех доменных печах меткомбината.

      На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, который входит в Группу Метинвест", завершено строительство современного комплекса аспирационных систем для доменного производства.

      Стоимость проекта составляет более 31 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

      Строительство комплекса было начато в августе 2019 года. Новая система позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в Мариуполе и в разы уменьшить выбросы пыли. Для удаления мелких частиц используется метод засасывания их с потоком воздуха в трубопровод системы аспирации.

      Ключевое в этой установке – рукавные фильтры. Эта установка будет отвечать как украинским, так и европейским нормам,
      – сказал Сергей Голуб, руководитель проекта аспирационных установок доменных печей ММК им. Ильича.

      По словам гендиректора комбината Тараса Шевченко, вскоре подобные установки будут установлены на всех доменных печах меткомбината: "Это первый этап. Согласно графику в течение этого и следующего года подобные газоочистные установки будут установлены на всех наших доменных печах".

      На комбинате реализуется масштабный экологический проект – реконструкция систем газоочистки всех агломерационных машин (с помощью данных машин создается агломерат – основное сырье для производства чугуна или стали) и зоны охлаждения на пяти из них. Уже до конца апреля будут запущены газоочистные комплексы на большинстве агломашин.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Экология
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