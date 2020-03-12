На Мариупольском меткомбинате им. Ильича завершили проект системы очистки за 31 млн долларов
По словам гендиректора комбината Тараса Шевченко, вскоре подобные газоочистные установки будут установлены на всех доменных печах меткомбината.
На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, который входит в Группу Метинвест", завершено строительство современного комплекса аспирационных систем для доменного производства.
Стоимость проекта составляет более 31 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Строительство комплекса было начато в августе 2019 года. Новая система позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в Мариуполе и в разы уменьшить выбросы пыли. Для удаления мелких частиц используется метод засасывания их с потоком воздуха в трубопровод системы аспирации.
Ключевое в этой установке – рукавные фильтры. Эта установка будет отвечать как украинским, так и европейским нормам,
– сказал Сергей Голуб, руководитель проекта аспирационных установок доменных печей ММК им. Ильича.
По словам гендиректора комбината Тараса Шевченко, вскоре подобные установки будут установлены на всех доменных печах меткомбината: "Это первый этап. Согласно графику в течение этого и следующего года подобные газоочистные установки будут установлены на всех наших доменных печах".
На комбинате реализуется масштабный экологический проект – реконструкция систем газоочистки всех агломерационных машин (с помощью данных машин создается агломерат – основное сырье для производства чугуна или стали) и зоны охлаждения на пяти из них. Уже до конца апреля будут запущены газоочистные комплексы на большинстве агломашин.