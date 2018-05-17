На Марсе могут быть признаки живых организмов

Ученые пришли к интересному решению, изучая марсианские условия на Земле. Так, в Дорсете (Юго-Западная Англия) нашли следы липидов, которые являются следами микроскопических форм жизни.

Об этом пишет Naked Science.

Следы липидов обнаружили в кислотных серосодержащих ручьях в Англии. Это открытие может лечь в основу шаблона по поиску окаменелых микробов на Марсе. Планету еще называют "красной" из-за специфического оттенка оксида железа.

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Многие ученые считают, что часть Марса в прошлом была покрыта водой, которая в итоге испарилась, оставив большую часть планеты сухой и пыльной. Однако, до этого на Марсе могли происходить процессы, как в этом регионе Англии, который сейчас исследуют.

Авторы исследования предполагают, что на Марсе могли сохраниться тысячи метрических тонн липидов, которых хватит, чтобы заполнить 12 тысяч олимпийских бассейнов. Поэтому изучая Марс на предмет следов жизни исследователи смогут использовать те же методы, что и на Земле.

"Если там была жизнь, прежде чем вода высохла, ее остатки должны были сохраниться в марсианском камне. Однако нам еще предстоит найти убедительные следы органической материи, которые стали свидетельством жизни на Красной планете", – рассказал исследователь Марк Сефтон.