21:37
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Космос
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

На Марсе могут быть признаки живых организмов

79 Читати новину українською
Кислотные ручьи в Англии
Кислотные ручьи в Англии / naked-science.ru

Ученые пришли к интересному решению, изучая марсианские условия на Земле. Так, в Дорсете (Юго-Западная Англия) нашли следы липидов, которые являются следами микроскопических форм жизни.

Об этом пишет Naked Science.

Следы липидов обнаружили в кислотных серосодержащих ручьях в Англии. Это открытие может лечь в основу шаблона по поиску окаменелых микробов на Марсе. Планету еще называют "красной" из-за специфического оттенка оксида железа.

Читайте также: Ученые обнаружили признаки существования океана на спутнике Юпитера

Многие ученые считают, что часть Марса в прошлом была покрыта водой, которая в итоге испарилась, оставив большую часть планеты сухой и пыльной. Однако, до этого на Марсе могли происходить процессы, как в этом регионе Англии, который сейчас исследуют.

Авторы исследования предполагают, что на Марсе могли сохраниться тысячи метрических тонн липидов, которых хватит, чтобы заполнить 12 тысяч олимпийских бассейнов. Поэтому изучая Марс на предмет следов жизни исследователи смогут использовать те же методы, что и на Земле.

"Если там была жизнь, прежде чем вода высохла, ее остатки должны были сохраниться в марсианском камне. Однако нам еще предстоит найти убедительные следы органической материи, которые стали свидетельством жизни на Красной планете", – рассказал исследователь Марк Сефтон.

Теги: Техно Космос Марс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук