На Марш равенства попытались провезти скульптуру полового акта "Путина" с афроамериканцем: видео

В воскресенье, 17 июня, в Киеве активисты организации "Братство" попытались провезти на Марш равенства "Киевпрайд-2018" скульптуру, на которой изображен половой акт мужчины с "георгиевскими лентами", похожего на президента России Владимира Путина, и афроамериканца.

Соответствующее видео опубликовало "Всемирно-Броварское Телевидение".

На кадрах видео видно, как активисты пытались провезти монумент сквозь кордон полиции. Члены "Братства" заявили, что хотят установить скульптуру на том месте, где был расположен памятник Ленину.

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"Мы выступаем за экспорт всех этих прайдов в Москву", – заявили они.

Однако правоохранители не пропустили людей со скульптурой через заграждение.



Активисты на специальной платформе везли скульптуру "Путина" на Марш равенства в Киеве



Активистам не удалось провести Марш равенства скульптуру "Путина"

Напомним, 17 июня в Киеве состоялся Марш равенства "Киевпрайд-2018". Перед началом акции ее противники устроили стычки с правоохранителями. Вследствие этого полиция задержала 56 человек, некоторые из них получили травмы. Впоследствии всех задержанных отпустили.