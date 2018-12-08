На Маршалловых островах в сети рыбака вместо рыбы "прибилась" большая партия кокаина

К атоллу Кваджалейн на Маршалловых островах, посреди Тихого океана, прибило 48 килограмм кокаина.

"Улов", который вытащил рыбак с морскими сетями, оценили в 4 миллиона долларов, пишет Radio New Zealand.

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Чтобы соблюсти все процедуры, местные правоохранители из отдела по борьбе с наркотиками обратились к американским коллегам, чтобы подтвердить, что содержание тщательно упакованных пакетов с белым порошком – это действительно кокаин. Ведь на островах соответствующей лаборатории нет.

Полицейские отмечают, что "плавучий кокаин" на атолле Кваджалейн – не редкость.

К слову, 15 ноября в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Гослекслужба Украины выдала первую лицензию на импорт продуктов из марихуаны. Однако это оказалось фейком. В комментарии 24 канала в Гослекслужбе опровергли достоверность выдачи подобной лицензии.