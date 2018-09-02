На матче чемпионата Украины по футболу вывесили баннер о Кобзоне: фото
В матче 7-го тура УПЛ между черниговской "Десной" и донецким "Олимпиком" фанаты хозяев вывесили баннер с упоминанием Иосифа Кобзона.
На баннере фанатов содержится надпись "КобзON – КобзOFF". Таким образом болельщики "северян" обыграли смерть Иосифа Кобзона.
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Банер на матче Десна – Олимпик (фото: Олег Барков)
Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81 году жизни вследствие прогрессирующего онкологического заболевания.
Источник: 24 Канал
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