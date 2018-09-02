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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

На матче чемпионата Украины по футболу вывесили баннер о Кобзоне: фото

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Фанаты "Десны"
Фанаты "Десны"

В матче 7-го тура УПЛ между черниговской "Десной" и донецким "Олимпиком" фанаты хозяев вывесили баннер с упоминанием Иосифа Кобзона.

На баннере фанатов содержится надпись "КобзON – КобзOFF". Таким образом болельщики "северян" обыграли смерть Иосифа Кобзона.

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Банер на матче Десна – Олимпик (фото: Олег Барков)

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81 году жизни вследствие прогрессирующего онкологического заболевания.

Теги: Новости спорта ФК Олимпик ФК Десна Умер Иосиф Кобзон
Источник: 24 Канал
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