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На матче "Динамо" в Чехии будет аншлаг, зрителям будут предлагать бесплатно воду

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Матч "Динамо" против "Славии" состоится на "Эден арена" в Праге
Матч "Динамо" против "Славии" состоится на "Эден арена" в Праге

Киевское "Динамо" стартует в еврокубках матчем против пражской "Славии" в Чехии во вторник, 7 августа. Местные жители раскупили все билеты на этот матч.

Игра состоится на стадионе "Эден арена", который вмещает 20 тысяч зрителей. Еще за несколько дней до матча все билеты на игру "Славии" против "Динамо" были проданы. Киевским фанатам досталось лишь 200 билетов.

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Кроме того, в день матча в Праге ожидается жара по данным синоптиков – до +34 градусов по Цельсию. Поэтому руководство клуба решило позаботиться о своих болельщиках, и выставить на стадионе воду со льдом, чтобы зрители на трибунах могли освежиться. Вода со льдом будет доступна на входах на арену 1, 2 и 4.

Стоит отметить, что это не впервые на матче "Славии" зрителям бесплатно будут давать холодную воду. Перед тем из-за аномальной жары в Чехии такое сделали на домашнем матче "Славии" против "Опавы" в субботу, 3 августа.

Напомним, матч в Праге "Славия" – "Динамо" начнется в 19:30 по местному времени (в 20:30 по Киеву).

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К слову, ответный матч между "Динамо" и "Славией" состоится в Киеве во вторник, 14 августа. А победитель этой пары сыграет с победителем пары "Стандарт" – "Аякс" за выход в групповую стадию Лиги Чемпионов.

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Теги: Футбол Динамо Новости спорта Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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