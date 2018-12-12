На матче "Шахтера" на НСК "Олимпийский" вывесили провокационный баннер: фото

Перед началом матча донецкого "Шахтера" на НСК "Олимпийский" в Киеве на центральных секторах был растянут провокационный баннер.

Напомним, "Шахтер" свои домашние матчи проводит в Харькове на стадионе "Металлист". Но из-за введения военного положения в Харьковской области, УЕФА постановил перенести матч в Киев.

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Однако некоторым из киевских болельщиков не слишком нравится то, что дончане свой матч проводят именно в Киеве. Поэтому они растянули на центральных секторах баннер "Шахтер – вам здесь не рады" перед началом встречи. А также бросили файер на поле.

При этом из-за фаейра пришлось отложить начало матча, а на секторе произошли беспорядки.

Всего на игре "Шахтер" – "Лион" ожидалось около 30 тысяч болельщиков.