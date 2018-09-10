21:05
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
17:57, сегодня
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

На матче Украина – Испания ожидается настоящий аншлаг

20 Читати новину українською
Почти все билеты на матч Украина – Испания раскуплены
Почти все билеты на матч Украина – Испания раскуплены / ФБУ

Баскетбольные сборные Украины и Испании сойдутся 14 сентября на площадке киевского Дворца спорта.

Билетов на матч осталось не так и много, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Читайте также: Звездные игроки сборной Украины по баскетболу приняли участие в благотворительном забеге: фото

Все VIP-билеты и билеты первой категории выкуплены болельщиками. Также закончились билеты социальной категории, которые Федерация баскетбола Украины расценила в диапазоне 80-150 грн. Всего продано около 70% билетов на игру.

В продаже остались билеты в диапазоне от 290 до 350 гривен.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Сборная Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
сегодня, 15:52 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Андерлехт" потерял лидерство
 21 апреля 2011 , 15:15
"Донбасс" с разгромным счетом торжествовал над "Сибирью"
 28 января 2013 , 18:04 0
Экс-голеадора "Шахтера" зовут в Лондон, лучший снайпер Мундиалей готов остаться
 13 декабря 2014 , 18:18
Автобус "Баварии" попал в ДТП перед матчем с "Арсеналом" (ФОТО)
 20 октября 2015 , 20:35
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук