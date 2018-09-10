На матче Украина – Испания ожидается настоящий аншлаг
Баскетбольные сборные Украины и Испании сойдутся 14 сентября на площадке киевского Дворца спорта.
Билетов на матч осталось не так и много, сообщает Федерация баскетбола Украины.
Читайте также: Звездные игроки сборной Украины по баскетболу приняли участие в благотворительном забеге: фото
Все VIP-билеты и билеты первой категории выкуплены болельщиками. Также закончились билеты социальной категории, которые Федерация баскетбола Украины расценила в диапазоне 80-150 грн. Всего продано около 70% билетов на игру.
В продаже остались билеты в диапазоне от 290 до 350 гривен.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
"Андерлехт" потерял лидерство21 апреля 2011 , 15:15
"Донбасс" с разгромным счетом торжествовал над "Сибирью"28 января 2013 , 18:04 0
Экс-голеадора "Шахтера" зовут в Лондон, лучший снайпер Мундиалей готов остаться13 декабря 2014 , 18:18
Автобус "Баварии" попал в ДТП перед матчем с "Арсеналом" (ФОТО)20 октября 2015 , 20:35