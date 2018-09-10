На матче Украина – Испания ожидается настоящий аншлаг

Баскетбольные сборные Украины и Испании сойдутся 14 сентября на площадке киевского Дворца спорта.

Билетов на матч осталось не так и много, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Читайте также: Звездные игроки сборной Украины по баскетболу приняли участие в благотворительном забеге: фото

Все VIP-билеты и билеты первой категории выкуплены болельщиками. Также закончились билеты социальной категории, которые Федерация баскетбола Украины расценила в диапазоне 80-150 грн. Всего продано около 70% билетов на игру.

В продаже остались билеты в диапазоне от 290 до 350 гривен.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24