На матче "Ворсклы" с "Арсеналом" ожидается аншлаг
В четверг, 29 ноября, "Ворскла" сыграет домашний матч Лиги Европы против "Арсенала" на стадионе имени Андрея Бутовского.
Официальный Twitter Полтавский клуб сообщил, что на поединок в продаже осталось всего 3 тысячи билетов.
Читайте также: УЕФА открыл дисциплинарное дело в "Ворсклу"
Напомним, что стадион "Ворсклы" способен вместить 24 750 болельщиков. Таким образом, в Полтаве вправе рассчитывать на аншлаг в матче с "канонирами" из Лондона.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Энди Маррей завоевал 27-й титул в карьере17 июня 2013 , 11:17
Ломаченко потренировался на побережье океана: фото9 ноября , 10:59
Франков рассказал, какую сумму Блохин требует у "Динамо"22 июля 2014 , 15:24
"Металлист" подписал двух украинцев и хорвата27 февраля 2015 , 16:39