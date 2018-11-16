На матче "Ворсклы" с "Арсеналом" ожидается аншлаг

В четверг, 29 ноября, "Ворскла" сыграет домашний матч Лиги Европы против "Арсенала" на стадионе имени Андрея Бутовского.

Официальный Twitter Полтавский клуб сообщил, что на поединок в продаже осталось всего 3 тысячи билетов.

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Напомним, что стадион "Ворсклы" способен вместить 24 750 болельщиков. Таким образом, в Полтаве вправе рассчитывать на аншлаг в матче с "канонирами" из Лондона.

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