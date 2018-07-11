На мексиканского министра готовили покушение с помощью дрона оборудованного гранатами

На мексиканского министра общественной безопасности штата Нижняя Калифорния Херардо Олачеа совершили покушение с помощью дрона оборудованного взрывчаткой.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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Отмечается, что злоумышленники направили дрон, оборудованный двумя гранатами, в дом Херардо в городе Текате. Однако попытка покушения оказалась не удачной, поскольку гранаты не сработали.

Кроме того, сообщается, что министр редко появляется в этом доме и больше времени проводит в городе Мехико.

Правоохранители связали покушение на министра с кампанией, которую проводит правительство штата по борьбе с организованной преступностью.