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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Бандиты на местах хорошо знают, где живут активисты и когда возвращаются с работы, – Бердинских

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Местные бандиты много знают о жизни активистов
Местные бандиты много знают о жизни активистов / Фото из открытых источников

Местные активисты, волонтеры, журналисты и иногда новые лица, которые на волне Майдана попали во власть в своих городах. Потому что они работают совсем в других, более сложных условиях, чем их коллеги в Киеве.

Такое мнение в своем видеоблоге "Политическая кухня" выразила журналистка Кристина Бердинских.

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По ее словам, как правило, ситуация выглядит так. Есть некий влиятельный местный олигарх, чиновник или депутат, который считает себя королем области или города. Он умеет договариваться со всеми (новыми и старыми элитами) о сферах влияния, кто и что контролирует и какой департамент возглавляет. Имеет хорошие и конструктивные отношения с местной прокуратурой, полицией, хотя именно они должны расследовать деятельность таких "царьков". И еще совсем плохой вариант, когда эти самоуверенные в безнаказанности люди работают в правоохранительных органах.

Кроме того, к городским советам они находят подходы, но время от времени им портят нервы и настроение общественные активисты, журналисты или люди с активной проукраинской позицией. Они что-то расследуют, выясняют, проводят акции протеста.

Хуже всего – что многим жителям региона безразлично, какую информацию находят эти люди. Они все еще составляют исключение из общепринятых правил. А в Киеве их фамилии, тем более, малоизвестны. Однако на региональном уровне бандиты хорошо знают, где они живут, когда идут на работу и возвращаются домой. Это опасно, имеем уже очень много подтверждений,
 – сказала Бердинских.

Видео полного выпуска "Политической кухни" за 3 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги
Источник: 24 канал
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