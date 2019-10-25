На месте кровавой стрельбы в Харькове нападавшие оставили кучу оружия – фото

Похоже, нападавшие, которые устроили стрельбу на стоянке харьковского супермаркета, были до зубов вооружены. На месте кровавого инцидента они оставили много оружия.

Возле одной машины на стоянке лежит пистолет с глушителем и пистолет-пулемет. У другой – еще один пистолет с полностью отстрелянной обоймой. Об этом с места событий информирует журналистка 24 канала.

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Возле оружия также лежит кепка одного из участников стрельбы. К слову, во время перестрелки пули попадали также в окна супермаркета. Чудом, никто в помещении не пострадал.



Место инцидента и разбросанное оружие/ фото Анны Чернецкой, 24 канал

Место стрельбы огородили лентами/ фото Анны Чернецкой, 24 канал



На месте преступники покидали оружие/ Фото Анны Чернецкой, 24 канал

Пистолет с глушителем, пистолет-пулемет, – вот что оставили злоумышленники на месте инцидента/ фото Анны Чернецкой, 24 канал

Место кровавой стрельбы в Харькове/ фото Анны Чернецкой, 24 канал

Что известно о стрельбе в Харькове?