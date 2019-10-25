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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      На месте кровавой стрельбы в Харькове нападавшие оставили кучу оружия – фото

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      На месте стрельбы нашли кучу оружия
      На месте стрельбы нашли кучу оружия / Анна Чернецкая, 24 канал

      Похоже, нападавшие, которые устроили стрельбу на стоянке харьковского супермаркета, были до зубов вооружены. На месте кровавого инцидента они оставили много оружия.

      Возле одной машины на стоянке лежит пистолет с глушителем и пистолет-пулемет. У другой – еще один пистолет с полностью отстрелянной обоймой. Об этом с места событий информирует журналистка 24 канала.

      Основное: Перестрелка в Харькове: это могло быть покушение на подельника террориста Жилина – фото, видео

      Возле оружия также лежит кепка одного из участников стрельбы. К слову, во время перестрелки пули попадали также в окна супермаркета. Чудом, никто в помещении не пострадал.

      стрілянина Харків зброя
      Место инцидента и разбросанное оружие/ фото Анны Чернецкой, 24 каналмісце інциденту стрілянина Харків

      Место стрельбы огородили лентами/ фото Анны Чернецкой, 24 канал

      Харків стрілянина
      На месте преступники покидали оружие/ Фото Анны Чернецкой, 24 канал

      поліція стрілянина ХарківПистолет с глушителем, пистолет-пулемет, – вот что оставили злоумышленники на месте инцидента/ фото Анны Чернецкой, 24 канал

      Харків стрілянина

      Место кровавой стрельбы в Харькове/ фото Анны Чернецкой, 24 канал

      Что известно о стрельбе в Харькове?

      • Она произошла посреди бела дня на улице Клочковской в Харькове.
      • Двое неизвестных выстрелили из оружия в двух других мужчин.
      • Один из них умер по дороге в больницу. По информации соцсетей, это – мужчина по имени Владимир Борох. Другому сейчас оказывают необходимую помощь медики. В сети убеждены – именно на него было совершено покушение. Это – Георгий Исаков по прозвищу "Жора" – бывший участник клуба "Оплот". Исаков был близким другом главы спортивного клуба "Оплот", известного террориста Евгения Жилина.
      • Нападавшие пытались скрыться с места событий.
      • Один из участников стрельбы успел убежать к вокзалу, где его заметили полицейские.
      • Он подорвал себя гранатой, когда полицейские догнали его и достали оружие. Погибший нападавший – 47-летний Алексей Титов. Он является уроженцем на сегодня оккупированной Горловки Донецкой области, жил в Харькове и имел судимость.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Перестрелка в Харкове Новости Харькова Жертвы Стрельба Оружие
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