На месте кровавой стрельбы в Харькове нападавшие оставили кучу оружия – фото
Похоже, нападавшие, которые устроили стрельбу на стоянке харьковского супермаркета, были до зубов вооружены. На месте кровавого инцидента они оставили много оружия.
Возле одной машины на стоянке лежит пистолет с глушителем и пистолет-пулемет. У другой – еще один пистолет с полностью отстрелянной обоймой. Об этом с места событий информирует журналистка 24 канала.
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Возле оружия также лежит кепка одного из участников стрельбы. К слову, во время перестрелки пули попадали также в окна супермаркета. Чудом, никто в помещении не пострадал.
Место инцидента и разбросанное оружие/ фото Анны Чернецкой, 24 канал
Место стрельбы огородили лентами/ фото Анны Чернецкой, 24 канал
На месте преступники покидали оружие/ Фото Анны Чернецкой, 24 канал
Пистолет с глушителем, пистолет-пулемет, – вот что оставили злоумышленники на месте инцидента/ фото Анны Чернецкой, 24 канал
Место кровавой стрельбы в Харькове/ фото Анны Чернецкой, 24 канал
Что известно о стрельбе в Харькове?
- Она произошла посреди бела дня на улице Клочковской в Харькове.
- Двое неизвестных выстрелили из оружия в двух других мужчин.
- Один из них умер по дороге в больницу. По информации соцсетей, это – мужчина по имени Владимир Борох. Другому сейчас оказывают необходимую помощь медики. В сети убеждены – именно на него было совершено покушение. Это – Георгий Исаков по прозвищу "Жора" – бывший участник клуба "Оплот". Исаков был близким другом главы спортивного клуба "Оплот", известного террориста Евгения Жилина.
- Нападавшие пытались скрыться с места событий.
- Один из участников стрельбы успел убежать к вокзалу, где его заметили полицейские.
- Он подорвал себя гранатой, когда полицейские догнали его и достали оружие. Погибший нападавший – 47-летний Алексей Титов. Он является уроженцем на сегодня оккупированной Горловки Донецкой области, жил в Харькове и имел судимость.