На месте захвата заложников во Франции в супермаркете нашли самодельную взрывчатку

Правоохранители, расследующие стрельбу с захватом заложников в супермаркете французского города Треб, обнаружили на месте преступления самодельные взрывные устройства. В деле появилось двое задержанных.

Французские следователи в субботу, 24 марта, обнаружили три самодельных взрывных устройства в супермаркете города Треб, где накануне произошла перестрелка с захватом заложников. Кроме того, на месте преступления обнаружили пистолет и охотничий нож, пишет DW.

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Также французские СМИ сообщают, что во время обыска в доме нападающего следователи обнаружили написанные от руки записки, которые позволяют предположить его связь с террористической группировкой "Исламское государство". Смысл написанного довольно запутанный, но, как сообщает французское агентство AFP, он напоминает завещание.

В ночь на субботу правоохранители задержали несовершеннолетнего второго нападающего. Как сообщил глава прокуратуры Парижа по борьбе с терроризмом Франсуа Молен, следователи, в частности, пытаются выяснить, действовал ли нападающий самостоятельно. Какова суть предъявленных обвинений задержанному подростку, также неизвестна. Ранее в пятницу, 23 марта, под стражу взяли женщину из окружения террориста.

Напомним, накануне сайт "24" сообщал, что во французском городе Треб произошел вооруженный захват заложников, в результате которого погибли четыре человека и 16 были ранены.

Как пишут западные СМИ, Редуан Лакдим угнал машину в Каркассоне, убив пассажира и ранив водителя. Из машины он открыл огонь по полицейским на пробежке, ранив одного из них. Затем в соседнем городке Треб зашел в супермаркет, где убил двух человек и захватил заложников.