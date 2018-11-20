На международном турнире по армреслингу почтили память Андрея Пушкаря: видео

На международном турнире по армрестлингу почтили память десятикратного чемпиона мира украинца Андрея Пушкаря.

24 канал сообщал, что 14 ноября на Ровенщине в ДТП погиб Андрей Пушкарь – украинский чемпион мира по армреслингу. В аварии пострадал и армреслер Олег Жох, которого забрали в больницу. Отец Олега – 50-летний Сергей – тоже погиб в автокатастрофе.

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Поединок Андрея Пушкаря и россиянина Дениса Цыпленкова должен был состояться в польской Румии в рамках турнира Vendetta All Stars 50. Денис Цыпленков, главный соперник Андрея Пушкаря, отказался от чемпионского пояса.

"Этот пояс должен остаться у семьи Андрея, у его сына. Пусть знает, что его отец ушел непобедимым", – сказал Денис Цыпленков.

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