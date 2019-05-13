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      На министра Реву подали в суд за оскорбление жителей Донбасса: что известно

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      Андрей Рева
      Андрей Рева / Моя Винница

      В административный суд Киева подали два иска на министра социальной политики Андрея Реву. Все – из-за его высказывания в отношении жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

      Дело в том, что в конце апреля в интервью BBC, комментируя проблемы жителей оккупированного Донбасса для получения пенсий и других выплат, Рева назвал этих людей "мерзостью".

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      Все кто были проукраинскими, те выехали оттуда (с оккупированных территорий – 24 канал). А тот, кто хочет получать две пенсии – там и тут, пусть потерпят. Мне их не жалко абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там из-за этой мерзости,
      – сказал тогда Рева.

      Так, в Окружном административном суде Киева сообщили уже о 2 исках против Ревы за такое высказывание. Истцы считают, что такие высказывания украинского министра дискриминируют и унижают человеческое достоинство жителей оккупированных территорий Донбасса по территориальному признаку.

      Среди требований исков – признать действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний.

      Как говорят в суде, материалы исков исследуют. Решается вопрос об открытии производств по делам.

      Кстати, история с "мерзостями" – это далеко не первый "перл" Андрея Ревы. Однажды он объяснил, почему жители Германии со средней зарплатой в 2,5 тысячи евро тратят на еду 14% доходов, в то время как украинцы, со средней зарплатой в 200-250 евро – 50%. По его убеждению, это происходит потому, что наши сограждане много едят, а вот немцы – меньше. Эта социально-продовольственная математика вызвала волну возмущения в СМИ и соцсетях.

      Что известно об Андрее Реве?До того, как занять министерское кресло, он был заместителем Владимира Гройсмана, когда тот был мэром Винницы. Неудивительно, что в кулуарах Реву называют "человеком премьера".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Министерство социальной политики Судьи
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