На мир надвигается климатическая катастрофа, – вывод ученых

Согласно новому исследованию, изменения климата остаются опасными для ряда уязвимых регионов, включая Арктикой и областью муссонов, даже если при соблюдении Парижского соглашения средняя температура на Земле не повысится более чем на 1,5 градуса в течение следующих 100 лет.

Об этом говорится в статье ученых Открытого университета и Шеффилдского университета в Великобритании, которая была опубликована в журнале Nature Climate Change, передает ресурс Phys.org.

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В материале, в частности, отмечается, что некоторые специалисты поставили под сомнение осуществимость усилий по сдерживанию роста температуры, учитывая, что Земля уже нагрелась на один градус, а также то, что потепление "задерживается" океаном. Однако другие ученые считают, что снижение уровня выбросов парниковых газов может предотвратить рост температуры, что "опаздывает".

Следовательно, исследователи разработали климатическую модель, учитывающую взаимодействие океана и атмосферы, цикл углерода, а также количество выбросов углекислого газа, и оценили вероятность достижения Парижского соглашения, а также определили его последствия для биосферы.

Таким образом выяснилось, что ограничения роста температуры технически можно достичь даже без чрезмерных ограничений в выбросах парниковых газов с 50-процентной вероятностью. Однако в этом случае сопутствующие изменения климата могут быть непредсказуемыми для некоторых областей Земли, где может увеличиться частота погодных бедствий.

К слову, климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) пришли к выводу, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов. Согласно расчетам, в случае сохранения тенденции потепления к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые обитаемые острова, в том числе Мальдивы.

Напомним, ранее ученые смоделировали возможную смену климатических условий в примерно 571 европейском городе до второй половины XXI века.