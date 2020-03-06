На мирные переговоры с Россией у меня есть год, – чего ожидает Зеленский от минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует тратить пять лет своего президентства на переговоры с Россией по реализации минских договоренностей. Он также сказал, что это постоянно отвлекает его от внутренних проблем.

Об этом Зеленский сказал в интервью британской газете The Guardian. По его словам, сейчас существует несколько вариантов на случай срыва переговоров по войне на Донбассе. В то же время он отказался уточнять детали.

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Зеленский также уточнил, что прежде всего сосредоточен на спасении человеческих жизней, а затем уже возвращении территорий. Он рассказал об успехе с обменами пленных, которые уже состоялись.

Для чего это все? Какой смысл в возврате наших территорий, если миллионы людей погибнут? Я не буду отдавать свои пять лет, которые дали мне украинцы, чтобы разбираться с минскими соглашениями. Я не буду этого делать,

– подчеркнул Зеленский.

При президенте Владимире Зеленском Украина провела два больших обмена пленными. Первый состоялся 7 сентября 2019 года по схеме "35 на 35": в Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных. Следующий прошел 29 декабря 2019 года: вернулись 76 украинцев, среди которых 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.

По мнению Президента, стороны должны применить гибкий подход к минским договоренностям. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно отвергал его предложения по компромиссу в этом вопросе.

Что предусматривают минские соглашения?Это документ, который согласовали на саммите в столице Беларуси 11 – 12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Документ включает 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.



Кроме того, минские договоренности предусматривают:



– немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;

– отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности;

– мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня;

– отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.