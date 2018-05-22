На митингах в поддержку Сенцова требовали диалога с Президентом: дальнейшие планы активистов

Сотни людей вышли на акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской колонии. 22 мая – 9-й день бессрочной голодовки. Главное условие Сенцова – освободить украинских политзаключенных. Говорит, не изменит своего решения, пока требование не выполнят.

Под окнами Президента активисты ломают стулья. Власть засиделась – уверены они. Потому что ничего не делает, чтобы вызволить из российского плена украинца Олега Сенцова.

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Неспокойно было и под стенами российского консульства в Харькове. Щепки от стульев здесь не летели, но требования были аналогичными: "Свободу политзаключенным!" Этого требует и сам заключенный Сенцов. Поскольку сейчас в тюремных застенках России более 60 украинских политзаключенных. Собственно поэтому он и объявил голодовку. Отсчет пошел не на дни, а на часы. Без еды режиссер Олег Сенцов уже 9 дней.

Он готов умереть до или во время Чемпионата мира по футболу, чтобы был резонанс и его дело было завершено благодаря резонансу. Надо приложить все усилия, чтобы этот резонанс создать без гибели режиссера,

– прокомментировала режиссер Мария Старожицкая.

Протестующие закрывают глаза и уши. Таким образом показывают бездействие украинской власти.

"Мы хотим знать, что делает для этого украинская власть, потому возможно что-то происходит, но мы этого не знаем. Настоятельно просим диалога с Президентом", – отметила режиссер и писательница Ирина Цилык.

Этого же требовали и харьковчане.

Он нам нужен живой и здоровый! Борьба продолжается! На месте Сенцова завтра может оказаться каждый из нас, поэтому мы должны поддерживать друг друга,

– сказала общественная активистка Елена Головко.

Пока что состояние Олега стабильное, так говорит адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, врачи уверяют, что без еды пленник может продержаться еще некоторое время. Однако у родных Олега меньше оптимизма. У Сенцова серьезные проблемы со здоровьем, – говорит сестра Наталья Каплан.

"Непонятно, как себя поведет организм, который и так истощен 4-мя годами тюрьмы, этими адскими условиями, отсутствием солнца, витаминов, нормального питания, психологическим давлением. Еще и голодовка", – добавила сестра Наталья.

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В планах активистов – глобальная акция. Они призывали в соцсетях присоединяться всех желающих. Те, кто готов выйти на протесты, уже вывесили у себя на страницах опознавательный хэштег #SaveOlegSentsov. На сегодня согласились поддержать режиссера и украинских пленников в более чем 30-ти странах мира.

Напомним, у Путина сделали заявление относительно возможного обмена Сенцова на Вышинского.