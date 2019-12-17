На митинге в России жестоко повязали женщин и пожилых людей: фото, видео
Недалеко от Казани десятки местных жителей вышли на протест против строительства мусоросжигательного завода. В результате ОМОН задержал более 10 митингующих.
По информации издания "Радио свобода", экоактивисты вышли на протест из-за строительства завода, которое планируется на земле сельскохозяйственного назначения. Чтобы помешать этому митингующие установили на территории палаточный лагерь.
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Когда активисты пытались выстроиться в "живой щит", спецназовцы в шлемах и масках быстро покрутили их.
Активисты создают "живой щит"
ОМОН силой арестовывает пожилую женщину
Разгон митингующих в России
Кроме этого, полиция перекрыла подъезды к лагерю протестующих, объясняя это следственными действиями.
Смотрите видео, как ОМОН разгоняет митингующих в России: