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      На митинге в России жестоко повязали женщин и пожилых людей: фото, видео

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      Митинг в России / Скриншот из видео

      Недалеко от Казани десятки местных жителей вышли на протест против строительства мусоросжигательного завода. В результате ОМОН задержал более 10 митингующих.

      По информации издания "Радио свобода", экоактивисты вышли на протест из-за строительства завода, которое планируется на земле сельскохозяйственного назначения. Чтобы помешать этому митингующие установили на территории палаточный лагерь.

      К слову: "Путин, иди на ...": белорусы протестуют против присоединения к России – фото

      Когда активисты пытались выстроиться в "живой щит", спецназовцы в шлемах и масках быстро покрутили их.

      мітинг росія ОМОН
      Активисты создают "живой щит"

      протест росія
      ОМОН силой арестовывает пожилую женщину

      мітинг росія
      Разгон митингующих в России

      Кроме этого, полиция перекрыла подъезды к лагерю протестующих, объясняя это следственными действиями.

      Смотрите видео, как ОМОН разгоняет митингующих в России:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Экология Новости Украины Новости России Протесты
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