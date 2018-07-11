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На митинге владельцев "евроблях" в Киеве зажгли дымовые шашки: фото и видео

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На митинге в центре Киева зажгли дымовые шашки
На митинге в центре Киева зажгли дымовые шашки / apostrophe.ua

В центре Киева под Верховной Радой Украины, где сейчас проходит протест владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, зажгли дымовые шашки. Полиция наблюдает за ситуацией.

В частности, неизвестные подожгли дымовые шашки под исполнение гимна Украины, дым от которых полностью накрыл Площадь Конституции.

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Как известно, утром 11 июля в Киеве начался протест владельцев автомобилей на иностранных номерах со всех регионов Украины. Почти 5 тысяч митингующих заблокировали правительственный квартал, поэтому в центре Киева образовались пробки.

Руководитель Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко в комментарии "Прямому" рассказал, что пока полицейские не вмешивались в ситуацию на митинге.

Дымовые шашки под Верховной Радой уже затухли, вокруг них ничего не произошло кроме дыма. Сейчас ситуация является спокойной. Если брать ситуацию непосредственно под Верховной Радой, где непосредственно проводится акция ОО "АвтоЕвроСила", то там где-то две с половиной тысяч человек, до трех примерно. Зажгли они дымовые шашки, полиция не реагировала, потому что это не является каким-то нарушением или провокацией, по нашему мнению,
– заявил чиновник.

По его словам, организаторы протеста поддерживают контакт с правоохранителями. Предварительно, беспорядков или столкновений с полицией не было.

"Акция проходит мирно, люди высказывают свое мнение. У нас достаточно плотный контакт с организаторами, они сами заинтересованы в поддержании порядка и избежании провокаций", – добавил Крищенко.


На митинге владельцев авто на "еврономерах" зажгли дымовые шашки // "Апостроф"


В центре Киеве зажгли дымовые шашки //фото dtp.kiev.ua


На митинге в центре Киева зажгли дымовые шашки //фото dtp.kiev.ua

В центре Киева возле Верховной рады протестующие зажгли дымовые шашки: видео

 

 

 

 

Теги: Новости Украины Иностранные номера Новости Киева Верховная Рада Полиция Авто протесты
Источник: 24 Канал
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