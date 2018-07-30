На мэрии Парижа появилось фото Олега Сенцова: поддержку режиссеру выразила руководитель города
На здании городского совета Парижа появилось фото украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колоний в Лабытнанги.
Об этом в своем Twitter написал заместитель мэра Парижа Патрик Клюгман.
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Мы совместно выражаем поддержку Олегу Сенцову, украинскому режиссеру, который уже 4 года находится в заключении в России. Мы надеемся, что его отпустят на свободу, мы боимся за его жизнь. Справедливость для него – это свобода,
– написал французский чиновник.
Он также отметил, что сейчас поддержка и мобилизация для Олега Сенцова очень важна.
"Его смерть может стать символом бессилия демократии в защите прав человека. Следует мобилизовать наши силы для Сенцова", – добавил Клюгман.
Добавим, что на мероприятии также присутствовали писатель Пьер Леметр, президент Amnesty International France Сесилия Кудриу, а также руководительница города Энн Идальго.
Идальго в своем выступлении призвала освободить Олега Сенцова и 70 его соотечественников из российских колоний.
Напомним, в России уже 80 дней голодает кинорежиссер Олег Сенцов, а в оккупированном Крыму – украинский активист Владимир Балух, которого 16 января 2018 года приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. Незаконно похищенного ФСБ украинца Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года.
За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.