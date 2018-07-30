На мэрии Парижа появилось фото Олега Сенцова: поддержку режиссеру выразила руководитель города

На здании городского совета Парижа появилось фото украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колоний в Лабытнанги.

Об этом в своем Twitter написал заместитель мэра Парижа Патрик Клюгман.

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Мы совместно выражаем поддержку Олегу Сенцову, украинскому режиссеру, который уже 4 года находится в заключении в России. Мы надеемся, что его отпустят на свободу, мы боимся за его жизнь. Справедливость для него – это свобода,

– написал французский чиновник.

Он также отметил, что сейчас поддержка и мобилизация для Олега Сенцова очень важна.



"Его смерть может стать символом бессилия демократии в защите прав человека. Следует мобилизовать наши силы для Сенцова", – добавил Клюгман.



Добавим, что на мероприятии также присутствовали писатель Пьер Леметр, президент Amnesty International France Сесилия Кудриу, а также руководительница города Энн Идальго.



Идальго в своем выступлении призвала освободить Олега Сенцова и 70 его соотечественников из российских колоний.

Soutien total à Oleg #Sentsov, cinéaste ukrainien emprisonné depuis 4 ans en Russie. Nous espérions sa liberté, nous craignons maintenant pour sa vie. Nous espérons la justice. La justice, pour lui, signifie la liberté. #FreeSentsov pic.twitter.com/ely4jwQjEM — Patrick Klugman (@PKlugman) 30 липня 2018 р.

Avant que cela ne se transforme en minute de silence et que sa mort marque l’impuissance des démocraties à faire respecter les droits humains, notre mobilisation pour Oleg #Sentsov est primordiale. Il n’est pas encore trop tard à condition que chacun se mobilise. #FreeSentsov pic.twitter.com/5PW5QG8wKh — Patrick Klugman (@PKlugman) 30 липня 2018 р.

Напомним, в России уже 80 дней голодает кинорежиссер Олег Сенцов, а в оккупированном Крыму – украинский активист Владимир Балух, которого 16 января 2018 года приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. Незаконно похищенного ФСБ украинца Павла Гриба суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 20 декабря этого года.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.