На МКС отправили работа Саймона: фото

К Международной космической станции на борту ракеты Falcon, запущенной 29 июня, полетел экспериментальный робот с анимированным мультяшным лицом.

Об этом пишет ВВС.

Работа назвали Саймоном, на английском – Cimon, что расшифровывается как Crew Interactive Mobile Companion, то есть мобильный интерактивный компаньон экипажа.

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Робот будет инструктировать астронавтов, помогая им проводить научные эксперименты. Он сможет отвечать на голосовые запросы.

На Земле Саймон весит 5 кг. В тело Саймона встроенные микрофоны и камеры.

Саймона по заказу немецкого космического агентства разработали компании Airbus и IBM.

Помощник астронавта Саймон

Что такое МКС?Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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