На молодого футболиста "Динамо" нашелся покупатель

Футболист киевского "Динамо" Зураб Очигава может выступать в Первой лиге Украины

Во время зимнего трансферного окна защитник "Динамо" может усилить "Днепр-1", сообщает fcdnipro.com.

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По информации источника, "Днепр-1" серьезно интересуется 23-летним футболистом, на которого в киевском клубе не рассчитывают.

Предыдущий сезон Очигава провел в донецком "Олимпике". В нынешнем розыгрыше УПЛ защитник не сыграл ни одного матча за киевский клуб.

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