На молодого футболиста "Динамо" нашелся покупатель
Футболист киевского "Динамо" Зураб Очигава может выступать в Первой лиге Украины
Во время зимнего трансферного окна защитник "Динамо" может усилить "Днепр-1", сообщает fcdnipro.com.
Читайте также: В "Динамо" не хотят отпускать игроков, на которых есть спрос, клуб планирует зимой усилиться
По информации источника, "Днепр-1" серьезно интересуется 23-летним футболистом, на которого в киевском клубе не рассчитывают.
Предыдущий сезон Очигава провел в донецком "Олимпике". В нынешнем розыгрыше УПЛ защитник не сыграл ни одного матча за киевский клуб.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу8 февраля 2012 , 21:13
Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto325 сентября 2013 , 11:18 1
Иньесту не устраивают условия "Барселоны"14 ноября 2013 , 13:45
Ленс не покинет "Динамо"18 августа 2014 , 09:15