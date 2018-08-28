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На морскую блокаду никто не может предложить адекватный ответ, – эксперт о действиях России

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Повлияют ли санкции на политику России в отношении Украины?
Повлияют ли санкции на политику России в отношении Украины? / 24 Канал

Ответ России на новые санкции США будет асимметричным и комплексным. Санкции не особо повлияют на агрессивную политику России. Кремль ждет президентских и парламентских выборов в Украине.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Петр Олещук.

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"Москва надеется, что после выборов в Украине сможет проводить переговоры на других, более выгодных для нее условиях. Поэтому спешить с активизацией переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе Кремль не будет", – считает Олещук.

Зато, по убеждению политолога, Россия усилит давление на Украину, в частности в Азовском и Черном морях. Военные эскалации на Донбассе не слишком сейчас эффективны.

Азовское море – часть реакции Москвы на санкции. В дальнейшем Россия будет переходить к глобальной блокаде всего украинского Азовского и Черноморского побережья с целью экономического давления на наше государство. На блокаду в морях никто не может предложить адекватный ответ. И Россия это знает. Поэтому без проблем перехватывает наши буровые платформы возле Одессы и отбуксовывает их к Крыму. В общем чувствует себя в Черном море, как хозяин,
– подчеркивает Петр Олещук.

По его мнению, решить проблему военным путем невозможно. Если теоретически представить, что США предоставили нам современные военные корабли, то надо научиться ими управлять, подготовить специалистов, экипажи. Главное – никто в Украине не даст приказ стрелять по российским кораблям.

В то же время, по словам эксперта, переговорные процессы в Нормандском формате или Волкер-Сурков будут продолжаться, потому что ничего лучшего пока не придумали.

Непублично Россия будет искать возможности для переговоров по снятию или смягчению санкций. Но Москва ждет, что Запад сделает предложение, которое ей нравится. Неофициальное признание Крыма российским, Украины – сферой интересов России, гарантии, что наше государство не будет интегрироваться в ЕС и НАТО. Поэтому все останется так, как есть. В России нет мотивов менять свою внешнеполитическую политику и прекращать войну в Украине,
– подчеркнул Петр Олещук.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебноего кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения. Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа.

Как известно, за последние месяцы спецслужбы России задержали более 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты в Азовском море.

Теги: Новости США Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Санкции
Источник: 24 Канал
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