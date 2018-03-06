На мосту в Киеве перевернулась военная бронемашина: фото

В Киеве на мосту возле станции метро "Нивки" военная бронемашина "Спартан" попала в аварию, в результате чего перевернулась.

По информации журналиста "24 канала" Романа Пагулича, авто ехало по мосту в крайнем левом ряду в сторону станции метро "Святошин".

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Резко военную машину подрезало другое авто, после чего бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась. На момент аварии в автомобиле находились двое военнослужащих. К счастью, бойцы воздушно-десантных войск обошлись без травм.

Правоохранители выясняют все детали инцидента. В результате аварии образовался большой затор, но машину удалось поставить на колеса.

На мосту в Киеве перевернулась военная бронемашина​

На мосту в Киеве перевернулась военная бронемашина​