На мосту в Киеве перевернулась военная бронемашина: фото
В Киеве на мосту возле станции метро "Нивки" военная бронемашина "Спартан" попала в аварию, в результате чего перевернулась.
По информации журналиста "24 канала" Романа Пагулича, авто ехало по мосту в крайнем левом ряду в сторону станции метро "Святошин".
Читайте также: Авто кортежа Порошенко сбило человека: у президента дали комментарий
Резко военную машину подрезало другое авто, после чего бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась. На момент аварии в автомобиле находились двое военнослужащих. К счастью, бойцы воздушно-десантных войск обошлись без травм.
Правоохранители выясняют все детали инцидента. В результате аварии образовался большой затор, но машину удалось поставить на колеса.
На мосту в Киеве перевернулась военная бронемашина
На мосту в Киеве перевернулась военная бронемашина