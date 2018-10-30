"На мове говорят понаехавшие": росСМИ распространили очередной фейк о Киеве

Российские СМИ продолжают распространять фейки. На этот раз пропагандисты взялись за языковой вопрос в столице Украины и заявляют об ущемлении прав русскоязычных.

В материале под названием "Русский язык в Украине уходит в подполье" для "Комсомольской правды" корреспондентка написала, что все коренные киевляне говорят на русском, а украинский использует только "село, которое понаехало".

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Об этом российской журналистке, которая посетила Киев, якобы рассказала работница кафе, на которую из-за обслуживания негосударственным языком набросился посетитель.

Периодически заходят такие. Это же не киевляне. Коренные киевляне на русском говорят. А это село, что понаехало. В провинции работы нет, все сюда за деньгами тянутся. Ну и теперь учат нас жизни. Знаю я украинский, но привыкла говорить на русском, потому что в семье на нем говорили,

– якобы рассказала женщина.

Также российская корреспондентка добавила, что в Украине начался "массовый запрет русского языка", который может привести к ограничению возможностей детей.

Часть материала росСМИ о языке в Киеве