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      "На мове говорят понаехавшие": росСМИ распространили очередной фейк о Киеве

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      РосСМИ распространяют фейк о русскоязычном Киеве
      РосСМИ распространяют фейк о русскоязычном Киеве / Фото из открытых источников

      Российские СМИ продолжают распространять фейки. На этот раз пропагандисты взялись за языковой вопрос в столице Украины и заявляют об ущемлении прав русскоязычных.

      В материале под названием "Русский язык в Украине уходит в подполье" для "Комсомольской правды" корреспондентка написала, что все коренные киевляне говорят на русском, а украинский использует только "село, которое понаехало".

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      Об этом российской журналистке, которая посетила Киев, якобы рассказала работница кафе, на которую из-за обслуживания негосударственным языком набросился посетитель.

      Периодически заходят такие. Это же не киевляне. Коренные киевляне на русском говорят. А это село, что понаехало. В провинции работы нет, все сюда за деньгами тянутся. Ну и теперь учат нас жизни. Знаю я украинский, но привыкла говорить на русском, потому что в семье на нем говорили,
      – якобы рассказала женщина.

      Также российская корреспондентка добавила, что в Украине начался "массовый запрет русского языка", который может привести к ограничению возможностей детей.

      Часть материала росСМИ о языке в Киеве

      Теги: Новости Киева Новости Украины Украина – Россия языковый вопрос Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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