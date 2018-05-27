На музыкальном фестивале в Великобритании погибли 2 человека, еще один – в критическом состоянии

Два человека погибли, еще один находится в критическом состоянии после того, как им стало плохо на фестивале танцевальной музыки в Британии.

Второй день фестиваля танцевальной музыки Mutiny Festival, который проходил в британском городе Портсмут, отменили после смерти двух посетителей, сообщает BBC.

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На фестивале погибли 18-летняя девушка и 20-летний парень. Сообщается, что после первого дня этого действа в больницу попали еще два человека. Также 15 участников фестиваля пожаловались на плохое самочувствие и нуждаются в лечении.

В полиции не считают смерть и плохое самочувствие участников фестиваля подозрительными.

По словам представителя больницы королевы Александры, многие из них имеют "болезненное состояние, связанное с наркотиками".