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      На Набережной в Днепре расстреляли Mercedes: водитель погиб, нападавших задержали – фото, видео

      26 Читати новину українською
      Водитель Mercedes погиб на месте
      Водитель Mercedes погиб на месте / "Информатор"

      На улице Заводская Набережная в Днепре вечером 17 октября группа лиц обстреляла автомобиль Mercedes. Его водитель – 27-летний мужчина по имени Армен Багдасарян – погиб на месте. Полиция сейчас задержала четырех вероятных нападавших.

      Убийство на Заводской Набережной произошло около 18:00. Правоохранители уже доставили 4 подозреваемых в преступлении в отделение полиции. С ними проводят первоочередные следственные действия, информирует Нацполиция Днепра.

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      По предварительной информации, водитель Mercedes ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. Впрочем, в какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.

      Фото с места кровавого убийства в Днепре/ фото "Информатор"

      На место вызвали медиков, однако их помощь уже не понадобилась. Водитель Mercedes погиб на месте.

      Полиция задержала четырех предполагаемых нападавших/ фото "Информатор"

      Осторожно – фото 18+


      Один из задержанных/ фото Страна"

      Паспорт вероятного стрелка / Фото "Страна"

      Пока проезд в сторону Кайдакского моста затруднен. Как передает "Информатор", на месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.

      По факту преступления уже начато уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Жертвы Стрельба Новости Днепра
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