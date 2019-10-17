На Набережной в Днепре расстреляли Mercedes: водитель погиб, нападавших задержали – фото, видео

На улице Заводская Набережная в Днепре вечером 17 октября группа лиц обстреляла автомобиль Mercedes. Его водитель – 27-летний мужчина по имени Армен Багдасарян – погиб на месте. Полиция сейчас задержала четырех вероятных нападавших.

Убийство на Заводской Набережной произошло около 18:00. Правоохранители уже доставили 4 подозреваемых в преступлении в отделение полиции. С ними проводят первоочередные следственные действия, информирует Нацполиция Днепра.

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По предварительной информации, водитель Mercedes ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. Впрочем, в какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.

Фото с места кровавого убийства в Днепре/ фото "Информатор"

На место вызвали медиков, однако их помощь уже не понадобилась. Водитель Mercedes погиб на месте.

Полиция задержала четырех предполагаемых нападавших/ фото "Информатор"

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Один из задержанных/ фото Страна"

Паспорт вероятного стрелка / Фото "Страна"

Пока проезд в сторону Кайдакского моста затруднен. Как передает "Информатор", на месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.

По факту преступления уже начато уголовное производство по статье "Умышленное убийство".