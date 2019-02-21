На Николаевщине бойцовский пес загрыз молодую женщину насмерть

Возле детской площадки бойцовский пес насмерть загрыз 27-летнюю женщину. Трагедия произошла 18 февраля в Вознесенске, в Николаевской области.

Женщину без сознания нашли прохожие, рядом была собака бойцовской породы. Но когда прибыла полиция, пес пустился наутек, передает ТСН.

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Пострадавшую немедленно госпитализировали. Однако выжить молодой женщине не удалось – она умерла через несколько часов в больнице от многочисленных собачьих укусов, потери крови и переохлаждения.

Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам очевидцев, пса на молодую женщину натравил его хозяин. Когда дал команду вероятно ротвейлеру, то развернулся и пошел прочь. Владельца собаки пока не установили.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".