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      На Николаевщине бойцовский пес загрыз молодую женщину насмерть

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      Пес загрыз женщину на Николаевщине
      Пес загрыз женщину на Николаевщине / sobakarotveiler.blogspot.com

      Возле детской площадки бойцовский пес насмерть загрыз 27-летнюю женщину. Трагедия произошла 18 февраля в Вознесенске, в Николаевской области.

      Женщину без сознания нашли прохожие, рядом была собака бойцовской породы. Но когда прибыла полиция, пес пустился наутек, передает ТСН.

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      Пострадавшую немедленно госпитализировали. Однако выжить молодой женщине не удалось – она умерла через несколько часов в больнице от многочисленных собачьих укусов, потери крови и переохлаждения.

      Тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

      По словам очевидцев, пса на молодую женщину натравил его хозяин. Когда дал команду вероятно ротвейлеру, то развернулся и пошел прочь. Владельца собаки пока не установили.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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      Теги: Мир животных Жертвы Новости Украины Новости Николаева
      Источник: 24 Канал
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