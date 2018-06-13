На Николаевщине несовершеннолетний парень напоил водкой 7-летнюю сестру

Во вторник, 12 июня, в Новобузовском отделе полиции в Николаевской области поступило сообщение из местной больницы о госпитализации 10-летнего мальчика и 7-летней девочки с подозрением на алкогольное отравление.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЧП в Николаевской области.

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По словам сотрудников полиции, дети остались дома одни, а родители в то время пасли сельский скот. Вечером того же дня отец позвонил 10-летнему мальчику и попросил пойти к соседу и приобрести ему бутылку водки.

Купив водки, брат с сестрой решили попробовать алкоголь. Дети уверяют, что сделали лишь по одному глотку, остальную жидкость – вылили.

Будучи дома, дети начали себя странно вести и кричать, что и привлекло внимание соседей, которые вызвали скорую помощь. Врачи сразу госпитализировали несовершеннолетних. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает,

– сообщили в пресс-службе.

Следственным начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 304 УК Украины (Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас в отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию и надзору за детьми. Также решается вопрос о привлечении к уголовной или административной ответственности человека, который продал алкоголь несовершеннолетним.

Напомним, в Сумах жительница Луганской области в состоянии алкогольного опьянения закрылась в квартире с 4-летним сыном своей подруги и угрожала отрезать ребенку голову.