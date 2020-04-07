На Николаевщину просят отправить проверку Минздрава: это пока единственная область без COVID-19

В Николаевской области коронавирус сейчас подозревают у 9 человек. До сих пор ни один тест в этом регионе не показал положительного результата на COVID-19.

В связи с этим в область направят проверку из Министерства здравоохранения. Такое решение было принято на секторном совещании под председательством Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса Президента.

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Глава Николаевской ОГА сообщил, что в областной инфекционной больнице находятся 9 пациентов с подозрением на коронавирус. Пока ни один тест не показал положительного результата,

– говорится в сообщении.

Следовательно, в регион приедут представители Минздрава. Они, в частности, проведут проверку, чтобы убедиться в правильности проведения тестов.

Заметим, что во время утреннего брифинга заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что специалисты Минздрава уже исследуют феномен Николаевской области.

"Феномен Николаевской области мы подробно рассмотрим: почему именно там не зарегистрированы случаи – реальная ли это картина, или, возможно, есть нарушение алгоритмов диагностирования COVID-19", – сказал он.