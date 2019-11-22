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      На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця назначила дополнительные поезда

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      "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на зимние праздники / morhoz.odessa.gov.ua

      "Укрзализныця" на новогодние и рождественские праздники назначила 7 дополнительных поездов, а также продолжила маршруты 5 поездов. В целом компания планирует назначить на зимние праздники 35 дополнительных поездов.

      В каких направлениях и когда будут курсировать дополнительные поезда Укрзализныци:

      К теме: Выходные в декабре 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы

      Поезд №181/182 Киев – Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12:18, а в Киев прибывать в 00:02, сообщили в "Укрзализныце". Из Киева поезд будет отправляться 22, 23, 26, 27 декабря в 00:55, а во Львов прибывает в 10:36.

      Поезд №197/198 Киев – Ковель отправляться из Киева 28 декабря в 6:19, а в Ковель прибывать в 14:48. Обратно – отправление из Ковеля в 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

      Поезд №216/215 Жмеринка – Киев будет отправляться из Жмеринки 23 декабря в 14:20, а в Киев прибывать в 19:28.

      Поезд №223/224 Киев – Одесса будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправится в 07:46 и прибудет в Одессу в 17:55. Из Одессы поезд отправится о 11:03 и прибудет в Киев в 20:31.

      Поезд №205/206 Покровск – Харьков будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, а также 2 и 4 января. Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20, а в Харьков прибывает в 14:49. Из Харькова отправляться в 16:44 и в Покровск прибывать в 22:07.

      Поезд №168 Львов – Одесса будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2 января. Из Львова поезд будет отправляться в 09:40, а в Одессу прибывает в 20:23. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18, а во Львов прибывает в 21:05.

      Поезд №202/201 Львов – Ужгород будет курсировать 29 декабря и 1 января. Из Львова он будет отправляться в 6:43, а в Ужгород прибывает в 12:10. Из Ужгорода отправляться 14:05, во Львов прибывает в 19:55.

      Узнайте, как добраться из Львова в Берлин недорого: информация о привлекательном железнодорожном маршруте

      Какие железнодорожные маршруты продолжили

      Маршрут поезда №72 Запорожье – Киев продлен до Чопа. Рейсы будут проходить ежедневно с 22 декабря по 4 января. Из Запорожья поезд будет отправляться в 19:47, а в Чоп прибывать в 23:45 следующего дня. В обратном направлении поезд будет отправляться в 01:05, а в Запорожье прибывать в 07:49 следующего дня.

      Маршрут поезда №76/75 Кривой Рог – Киев продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 4 января, обратно из Ужгорода – с 29 декабря по 3 января. Из Кривого Рога поедут отправляться в 20:59, а в Ужгород прибывает в 21:58. Из Ужгорода поезд будет отправляться 6:25, а в Кривой Рог будет прибывать в 6:23.

      Маршрут поезда №179/192 Днепр – Киев продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 4 января. Из Днепра поезд будет отправляться в 22:39, а во Львов прибывает в 16:25. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:19 и прибывать в 17:17.

      Маршрут поезда №180/291 Львов – Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 4 января. Из Львова отправляться в 11:50, а в Днепр прибывать в 06:40. Из Днепра отправляться в 13:07 и прибывать во Львов в 06:00.

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      Маршрут поезда №179/180 Сумы – Киев продлен до Винницы. Поезд будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2 января. Из Сум поезд будет отправляться в 05:35, а в Винницу прибывать в 13:11. Из Винницы будет отправляться в 13:44, в Сумы будет прибывать в 21:34.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Днепра Ужгород Новости Львова Новости Киева Новогодние праздники Транспорт Железная дорога Укрзализниця
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