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На новой форме сборной по футболу красуется надпись "Слава Украине": фото

56 Читати новину українською
"Слава Украине" на новой форме сборной по футболу
"Слава Украине" на новой форме сборной по футболу / Ffu.ua

На новых комплектах спортивной формы для сборной Украины по футболу поместили надпись "Слава Украине". Этот лозунг красуется на спинах футболок формы.

Об этом сообщает Tribuna.com.

24 канал сообщал, что 4 августа на НСК "Олимпийский" состоялось представление новой игровой формы сборной Украины по футболу. Всего представлено три комплекта: желтый, синий и белый.

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На всех трех комплектах есть едва заметный орнамент на лицевой части и полоски орнамента по бокам. На футболках во всех комплектах формы есть надпись "Слава Украине".

Заднюю часть футболки от третьего комплекта показал пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков.

Форма збірна України футбол слава Україні
Надпись "Слава Украине" на новой форме футбольной сборной

Теги: Новости Украины Футбол Сборная Украины по футболу Спорт
Источник: 24 Канал
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