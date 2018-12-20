На Новый год без подарков: в аэропорту "Борисполь" не могут разобрать посылки из-за границы

На праздник Новый год кто-то останется без подарков, поскольку в аэропорту "Борисполь" неделями лежат импортные посылки из-за границы на грузовом терминале. Поэтому украинцев ждут значительные проблемы с доставкой отправлений.

А все из-за того, что в аэропорту не хватает работников и техники для своевременной обработки посылок.

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Перед рождественскими праздниками посылок сильно прибавилось, поэтому на аэродроме ввели временное ограничение на импортные грузы.

Соответствующие ограничения будут действовать с 24 декабря по 4 января. "Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта", – заявили в пресс-службе.

Тем временем в сети появились фото засыпанных снегом грузов, которые лежат в аэропорту "Борисполь".



В аэропорту "Борисполь" неделями лежат посылки из-за границы

​Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.