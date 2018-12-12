На НСК "Олимпийский" до сих пор не убрали снег перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"

На газоне НСК "Олимпийский" за два часа до начала матча "Шахтер" – "Лион" еще не расчистили снег.

12 декабря в 22:00 должен начаться матч Лиги чемпионов. Однако за два часа до стартового свистка арбитра снег до сих пор лежит на поле.

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На НСК "Олимпийский" не убрали снег перед матчем Лиги чемпионов / Xsport

Напомним, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов. Игра состоится 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

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