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      На НСК "Олимпийский" до сих пор не убрали снег перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"

      159 Читати новину українською
      Заснеженный НСК "Олимпийский"
      Заснеженный НСК "Олимпийский" / 1927.kiev.ua

      На газоне НСК "Олимпийский" за два часа до начала матча "Шахтер" – "Лион" еще не расчистили снег.

      12 декабря в 22:00 должен начаться матч Лиги чемпионов. Однако за два часа до стартового свистка арбитра снег до сих пор лежит на поле.

      Читайте также: Шахтер – Лион: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов


      На НСК "Олимпийский" не убрали снег перед матчем Лиги чемпионов / Xsport

      Напомним, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов. Игра состоится 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

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      Теги: Шахтер Лига чемпионов Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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