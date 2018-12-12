На НСК "Олимпийский" до сих пор не убрали снег перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион"
На газоне НСК "Олимпийский" за два часа до начала матча "Шахтер" – "Лион" еще не расчистили снег.
12 декабря в 22:00 должен начаться матч Лиги чемпионов. Однако за два часа до стартового свистка арбитра снег до сих пор лежит на поле.
Читайте также: Шахтер – Лион: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
На НСК "Олимпийский" не убрали снег перед матчем Лиги чемпионов / Xsport
Напомним, что из-за военного положения, которое было введено в Харьковской области, в УЕФА изменили место проведения матча "Шахтер" – "Лион" в Лиге чемпионов. Игра состоится 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне6 февраля 2013 , 01:28
Лидерство остается в Мадриде. "Реал" - "Райо Вальекано" - 5:1. ВИДЕО8 ноября 2014 , 22:59