На Объединительном соборе будут решать три вопроса, – УПЦ КП

На объединительном соборе относительно создания единой поместной православной церкви в Украине, который состоится 15 декабря в Софийском соборе, будут вынесены три важных вопроса. Сам Собор будет длиться один день.

Об этом заявил спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий в интервью ВВС.

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С технической стороны мы должны принять три решения – единство церкви, ее предстоятель и устав. Это все должно решиться в течение одного дня,

– сказал он.

По словам священнослужителя, 15 декабря состоится первый Собор единой поместной церкви, но не последний.

"Решить на нем все вопросы, которые хотелось бы решить, – и невозможно, и неправильно. Начинать революционные изменения – это лучший способ похоронить объединительный процесс", – заявил Евстратий.

Как пример, спикер Киевского патриархата он привел вопрос церковного календаря.

"Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. Те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем. Поэтому в условиях, когда новый календарь даже его сторонниками специально маркируется как признак "прочь от Москвы", то разве мы не понимаем, что Москва использует календарный вопрос, чтобы сказать: это не православная церковь, католики они, они католический календарь приняли? Получим мы в результате объединение церквей? Надо иметь хоть немного мудрости и предугадывать последствия", – отметил Евстратий.

Напомним, накануне в Киев прибыл представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил для подготовки Объединительного собора.



По словам настоятеля УПЦ КП патриарха Филарета, в Объединительном соборе должен принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, правда сейчас известно лишь имена двух священнослужителей УПЦ МП, участие которых в соборе возможно, – это митрополит Симеон и митрополит Софроний.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?В октябре в Стамбуле состоялось заседание Синода Вселенского патриархата, где церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине предоставили Томос – разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине. После этого в Киеве 15 декабря в Софийском соборе проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Этот собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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