18:34
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      На Объединительном соборе будут решать три вопроса, – УПЦ КП

      47 Читати новину українською
      В УПЦ КП рассказали, какие вопросы будут решаться на Объединительном соборе
      В УПЦ КП рассказали, какие вопросы будут решаться на Объединительном соборе / Фото из открытых источников

      На объединительном соборе относительно создания единой поместной православной церкви в Украине, который состоится 15 декабря в Софийском соборе, будут вынесены три важных вопроса. Сам Собор будет длиться один день.

      Об этом заявил спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий в интервью ВВС.

      Читайте также: Автокефалия для УПЦ: Филарет неожиданно заявил о несогласии с Константинополем

      С технической стороны мы должны принять три решения – единство церкви, ее предстоятель и устав. Это все должно решиться в течение одного дня,
      – сказал он.

      По словам священнослужителя, 15 декабря состоится первый Собор единой поместной церкви, но не последний.

      "Решить на нем все вопросы, которые хотелось бы решить, – и невозможно, и неправильно. Начинать революционные изменения – это лучший способ похоронить объединительный процесс", – заявил Евстратий.

      Как пример, спикер Киевского патриархата он привел вопрос церковного календаря.

      "Все церкви, которые революционным способом вводили новоюлианский календарь, получили разделение. Те, кто вводил его эволюционно, не имеют никаких проблем. Поэтому в условиях, когда новый календарь даже его сторонниками специально маркируется как признак "прочь от Москвы", то разве мы не понимаем, что Москва использует календарный вопрос, чтобы сказать: это не православная церковь, католики они, они католический календарь приняли? Получим мы в результате объединение церквей? Надо иметь хоть немного мудрости и предугадывать последствия", – отметил Евстратий.

      Напомним, накануне в Киев прибыл представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил для подготовки Объединительного собора.

      По словам настоятеля УПЦ КП патриарха Филарета, в Объединительном соборе должен принять участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, правда сейчас известно лишь имена двух священнослужителей УПЦ МП, участие которых в соборе возможно, – это митрополит Симеон и митрополит Софроний.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?В октябре в Стамбуле состоялось заседание Синода Вселенского патриархата, где церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине предоставили Томос – разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине. После этого в Киеве 15 декабря в Софийском соборе проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Этот собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева УПЦ КП Религия Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Химатака в Сирии, взрывы в церквях Индонезии и Керченский бойня: кровавые трагедии 2018 года
      сегодня , 18:00 Химатака в Сирии, взрывы в церквях Индонезии и Керченский бойня: кровавые трагедии 2018 года
      Ірина Вихрущ 50
      Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      сегодня , 17:10 Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      Блог Соцмережі 628
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сегодня , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 917
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сегодня , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 1331
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сегодня , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 1088
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      В Виннице открыли музей мусора
       8 июня 2013 , 17:22
      Главные новости 22 августа: новое "перемирие", ДТП в Молдове и объяснение о субсидиях
       23 августа , 08:03
      Kia показала новый ProCeed
       29 августа , 11:27
      В Израиле с 2030 года запретят продажу бензиновых и дизельных авто
       10 октября , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук