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      На Объединительный собор УПЦ прибыли представители Московского патриархата: фото

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      На Объединительный собор УПЦ прибыли представители Московского патриархата
      На Объединительный собор УПЦ прибыли представители Московского патриархата / Фото из Facebook

      Представители Украинской православной церкви Московского патриархата прибыли на Объединительный собор в Софийский собор и зарегистрировались для участия в нем.

      Об этом сообщил священнослужитель УПЦ Киевского патриархата, настоятель Храма святого великомученика Димитрия Солунского Богдан Тимошенко в Facebook.

      Читайте также: В УПЦ МП готовят жесткие репрессии для своих архиереев за участие в Объединительном соборе

      24 канал сообщал, что в Софийском соборе в Киеве начался Объединительный собор украинских православных церквей на котором должны создать Единую поместную церковь и избрать ее предстоятеля. Это закрытое мероприятие, на которое прибывают первые лица государства и священнослужители по официальным приглашениям.

      Несмотря на запрет Московского патриархата для своих священнослужителей участвовать в Объединительном соборе, представители УПЦ МП все же пришли на историческое событие.

      Так, представитель УПЦ КП показал фото, как представители УПЦ МП проходят регистрацию для участия в Соборе.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве состоится избрание предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Теги: Единая поместная церковь Религия УПЦ МП УПЦ КП Новости Киева Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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