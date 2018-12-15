На Объединительный собор УПЦ прибыли представители Московского патриархата: фото

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата прибыли на Объединительный собор в Софийский собор и зарегистрировались для участия в нем.

Об этом сообщил священнослужитель УПЦ Киевского патриархата, настоятель Храма святого великомученика Димитрия Солунского Богдан Тимошенко в Facebook.

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24 канал сообщал, что в Софийском соборе в Киеве начался Объединительный собор украинских православных церквей на котором должны создать Единую поместную церковь и избрать ее предстоятеля. Это закрытое мероприятие, на которое прибывают первые лица государства и священнослужители по официальным приглашениям.

Несмотря на запрет Московского патриархата для своих священнослужителей участвовать в Объединительном соборе, представители УПЦ МП все же пришли на историческое событие.

Так, представитель УПЦ КП показал фото, как представители УПЦ МП проходят регистрацию для участия в Соборе.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве состоится избрание предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата.