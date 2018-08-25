На Одесчине подожгли угодья известного французского винодела: фото
Известный французский винодел Кристоф Лакарен заявил о поджоге своих виноградников. Он уже обратился к президенту Порошенко, поскольку считает, что угодья умышленно подожгли рейдеры.
О поджоге Лакар написал на своей странице в Facebook.
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Вчера поздно вечером совершили криминальный поджог моих виноградников. Уже 20 гектаров сгорело,
– заявил француз.
Лакар также отметил, что в июле обращался к Порошенко с просьбой помочь ему решить проблему с земельными рейдерами, которые стремятся уничтожить и виноградники, и винодельческую компанию предпринимателя.
"Президент Порошенко! Вы попросили у меня визитку и заверили, что проблема будет рассмотрена", – написал винодел.
Добавим, что это уже не первое нападение на виноградники Лакарена. В 2016 году неизвестные уничтожили их бульдозером, а в 2017 винодел заявлял, что по его двору стреляли из огнестрельного оружия.
Отметим, что Лакар производит вино в населенном пункте Шабо Одесской области, где проживает уже более 10 лет.