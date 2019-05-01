Сейчас возводятся объекты инфраструктуры в военном городке Дачное-2. В 2019 году на строительство и обновление военного городка выделено более 75 миллионов гривен.

Министерство обороны Украины сообщило, что в дальнейшем будет проводиться работа по строительству казарм для личного состава и реконструкция отдельных зданий под учебные классы.

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Также будет проводиться капитальный ремонт штаба – обеспечение благоустройства территории и работы на других объектах.

Главный инженер, полковник Юрий Подгаецкий отметил, что сейчас в городке уже полностью готовы одна казарма на 280 военнослужащих срочной службы, общежитие на 120 мест для офицерского состава, медицинский пункт, а также завершена реконструкция котельной с новым газовым оборудованием, подведены внешние инженерные сети и проведения ремонт артезианской скважины.

Также продолжаются работы по возведению здания казармы, строительство двух казарм улучшенного типа для военнослужащих-контрактников и столовой на 500 мест, которая будет оборудована в соответствии с требованиями новой системы питания. Продолжается работа по возведению современного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Проектом предусмотрено строительство собственного открытого футбольного мини-стадиона с искусственным покрытием и системой освещения, баскетбольного и волейбольного площадок и беговые дорожки.