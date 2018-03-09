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На Одесщине из-за игры смерти "Синий кит" повесился 11-летний мальчик

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На Одесщине повесился пятиклассник
На Одесщине повесился пятиклассник / Фото из открытых источников

Пятиклассник, которого нашли 8 марта повешенным в селе Шевченково Килийского района Одесской области, увлекался суицидальной игрой "Синий кит".

Об этом сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко, передает УНИАН.

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Как известно, утром 8 марта 11-летний мальчик пошел поздравить родственников, вернулся в 14:00. Увидев сильно запачканного сына, мать отругала его, а потом пошла на работу. Когда вернулась домой, обнаружила сына повешенным в сарае.

"Только что общался с учителями и директором школы. Они опросили всех друзей погибшего. Друзья рассказали о том, что Вовка (погибший мальчик – "24") играл в игру "Синий кит", и примерно две недели назад рассказывал, что достиг уже высокого уровня и получает серьезные задачи", – подчеркнул Бойченко.

Так, по словам детей, мальчик также рассказывал им, что "должен повеситься". В то же время, подростки отметили, что ранее не придали значения словам юного самоубийцы, который характеризовался положительно, и хорошо учился в школе.

Сейчас правоохранители проверяют информацию об участии ребенка в суицидальной игре. По данным полицейских, родители погибшего также характеризуются положительно, а инцидент, который произошел между ребенком и матерью из-за запачканной одежды, был незначительным.

Что такое "Синий кит"? Координированная подростковая игра, распространенная преимущественно в русскоязычных социальных сетях (в частности ВКонтакте), конечным итогом которой является доведение игрока до самоубийства. Координированием и распространением этой игры в Интернете занимаются администраторы так называемых "групп смерти". Обычно в игру вовлекаются подростки в возрасте от 12 до 16 лет, хотя есть сообщения о попытках вербовки в игру и более младших детей. Появление игры началось в России в конце 2015 года, и постепенно распространилось на страны бывшего СССР – Украину, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и страны Прибалтики.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Одессы Дети Полиция Самоубийство Флешмоб
Источник: 24 Канал
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