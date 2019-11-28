22:59
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:42, сегодня
      Вєсті.UA
      19:06, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      На Одесщине люди ночевали в горсовете, потому что остались без тепла и света: шокирующее видео

      3 Читати новину українською

      В Черноморске, что в Одесской области, люди пришли ночевать к мэру. Все потому, что в их жилом комплексе нет ни тепла, ни света. Горожане возмущены: хотят, чтобы чиновники помогли решить проблему.

      Люди хотят, чтобы чиновники обратили на них внимание и помогли решить коммунальные проблемы. Из-за задолженности за газ в их доме до сих пор не запустили котельную.

      Интересно! В" Борисполе " пассажиров удивил чемодан, из которого торчали женские ноги: курьезное видео

      Жилой комплекс начали строить еще в 2008 году. Людям обещали элитное жилье с видом на море и современной инфраструктурой. За квадратный метр тогда просили более 1000 долларов. Комплекс возводили семь лет. Однако люди получили недостроенные дома.

      Люди, которые покупали квартиры по 60 тысяч, даже за 15 теперь не могут их продать,
      – отметил Андрей Станиславский, житель дома.

      Люди пришли ночевать в мэрию: смотрите фото

      Люди получили дом без всех проведенных комункаций, окон, дверей и лифта. Частично не было даже фасада.

      "Вместо лифтов у нас дыры. Это опасно, мы боимся за наших детей. У нас уже были два летальных несчастных случая", – добавил Станиславский.


      Так выглядят дома изнутри

      Между тем в Черноморском горсовете журналистам не рады. Мэр закрылся в кабинете. Вместо него вышел заместитель и заверил: тепло в жилой комплекс подадут в ближайшее время.

      Но пока в домах горожане получили только свет. Говорят: если не станет тепло, пойдут ночевать в мэрию еще раз.

      Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
      сегодня
      3415
      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:08 Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому
      Інна Жолобович 548
      сегодня , 17:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 724
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      120
      сегодня , 16:30 Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал
      Антон Голобородько 323
      сегодня , 15:37 Елена Зеркаль подала в отставку: биография дипломата
      Ірина Вихрущ 4225
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук