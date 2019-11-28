На Одесщине люди ночевали в горсовете, потому что остались без тепла и света: шокирующее видео

В Черноморске, что в Одесской области, люди пришли ночевать к мэру. Все потому, что в их жилом комплексе нет ни тепла, ни света. Горожане возмущены: хотят, чтобы чиновники помогли решить проблему.

Люди хотят, чтобы чиновники обратили на них внимание и помогли решить коммунальные проблемы. Из-за задолженности за газ в их доме до сих пор не запустили котельную.

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Жилой комплекс начали строить еще в 2008 году. Людям обещали элитное жилье с видом на море и современной инфраструктурой. За квадратный метр тогда просили более 1000 долларов. Комплекс возводили семь лет. Однако люди получили недостроенные дома.

Люди, которые покупали квартиры по 60 тысяч, даже за 15 теперь не могут их продать,

– отметил Андрей Станиславский, житель дома.

Люди пришли ночевать в мэрию: смотрите фото

Люди получили дом без всех проведенных комункаций, окон, дверей и лифта. Частично не было даже фасада.

"Вместо лифтов у нас дыры. Это опасно, мы боимся за наших детей. У нас уже были два летальных несчастных случая", – добавил Станиславский.



Так выглядят дома изнутри

Между тем в Черноморском горсовете журналистам не рады. Мэр закрылся в кабинете. Вместо него вышел заместитель и заверил: тепло в жилой комплекс подадут в ближайшее время.

Но пока в домах горожане получили только свет. Говорят: если не станет тепло, пойдут ночевать в мэрию еще раз.