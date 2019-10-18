На Одесщине нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало норму в 500 раз

В городе Южный Одесской области Служба безопасности Украины выявила и устранила потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником мощного радиоактивного излучения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: Взрыв под Северодвинском в России: обнародовали неофициальные замеры радиационного фона

Возможная транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиоактивному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местным жителям. Вблизи объекта находится морской торговый порт. Поэтому существовала потенциальная угроза распространения радиации за границу.

Сейчас опасное оборудование для утилизации передано на ответственное хранение специализированному государственному предприятию. Для устранения потенциальной угрозы на предприятии проведена дополнительная дезактивация. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Какой сейчас уровень радиации в Чернобыльской зоне и чем опасны радионуклиды