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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      На Одесщине нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало норму в 500 раз

      86 Читати новину українською
      Правоохранителям удалось устранить угрозу распространения радиации
      Правоохранителям удалось устранить угрозу распространения радиации / ssu.gov.ua

      В городе Южный Одесской области Служба безопасности Украины выявила и устранила потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды.

      Правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником мощного радиоактивного излучения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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      Возможная транспортировка предметов за пределы места хранения могла привести к радиоактивному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местным жителям. Вблизи объекта находится морской торговый порт. Поэтому существовала потенциальная угроза распространения радиации за границу.

      Сейчас опасное оборудование для утилизации передано на ответственное хранение специализированному государственному предприятию. Для устранения потенциальной угрозы на предприятии проведена дополнительная дезактивация. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

      Какой сейчас уровень радиации в Чернобыльской зоне и чем опасны радионуклиды

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины СБУ Новости Одессы
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