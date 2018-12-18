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      На Одесщине овцы, которых держали в фуре, родили первых ягнят: видео

      91 Читати новину українською
      Овцы
      Овцы / Фото из открытых источников

      У многострадальных овец, которые полтора месяца назад оказались заложниками в Черноморском порту, пополнение. Две овцы родили пять ягнят.

      Видео, на котором кормят новорожденных, волонтеры опубликовали в Facebook.

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      Между тем зооактивисты, взявшие опеку над животными, требуют наказать госслужащих, продержавших животных без еды и воды в закрытом помещении почти три недели.

      Возбуждено уголовное дело. Это жестокое обращение с животными. В райотделе мне сказали, учитывая то, что у нас сейчас военное положение в нашем регионе, они, возможно и не будут,
      – заявила волонтер Виктория Козаченко

      "Предоставлены письменные объяснения по выявленным нарушениям. К дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица Держпотребслужби в Днепропетровской области", – сказал представитель государственной ветеринарной службы Украины Олег Яковлев.

      Напомним, в порту Черноморска трехуровневая фура с 300 овцами простояла две недели. От животных отказался покупатель в Турции. Следовательно, живой товар вернули в Украину. Но уже в Украине овец из терминала не выпускали. Запретили ветеринары. Мол, животные в Турции могли подхватить опасные болезни. Все это время животных не кормили. 57 овец умерли с голоду. Спасти их удалось благодаря волонтерам, которые узнали об этой ситуации.

      По лабораторным исследованиям Госпродпотребслужбы, в крови овец инфекций, таких как ящур, оспа, блутанг, не обнаружили.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы мир животных
      Источник: 24 канал
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