На Одесчине построили трубопровод, по которому качали алкоголь из Молдовы: фото и видео

СБУ совместно с ГПУ накрыли "дельцов", которые через специально организованный трубопровод незаконно качали алкоголь из Молдовы. Трубу нашли в жилом доме в селе Кучурган.

Сейчас решается вопрос о демонтаже трубопровода до линии границы, сообщает Генпрокуратура.

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Во время следственных действий правоохранители нашли 4 бочки объемом по 250 литров, наполненные алкоголем. Общий объем алкоголя составлял 1 тысячу литров. Также в доме было еще сотня пустых пластиковых бочек.

Следствие считает, что к делу могут быть причастны служебные и должностные лица правоохранительных органов, которые вступили в сговор с представителями коммерческих структур. Незаконные схемы нанесли тяжелый ущерб государству.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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