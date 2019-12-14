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      На Одесчине построили трубопровод, по которому качали алкоголь из Молдовы: фото и видео

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      В Одесской области обнаружили тысячу литров нелегального алкоголя из Молдовы / фото: ГПУ

      СБУ совместно с ГПУ накрыли "дельцов", которые через специально организованный трубопровод незаконно качали алкоголь из Молдовы. Трубу нашли в жилом доме в селе Кучурган.

      Сейчас решается вопрос о демонтаже трубопровода до линии границы, сообщает Генпрокуратура.

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      Во время следственных действий правоохранители нашли 4 бочки объемом по 250 литров, наполненные алкоголем. Общий объем алкоголя составлял 1 тысячу литров. Также в доме было еще сотня пустых пластиковых бочек.

      Следствие считает, что к делу могут быть причастны служебные и должностные лица правоохранительных органов, которые вступили в сговор с представителями коммерческих структур. Незаконные схемы нанесли тяжелый ущерб государству.

      Правоохранители открыли уголовное дело по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

      В Одесской области сделали трубу, через которую качали алкоголь из Молдовы: смотрите фото

      Газопровод, которым качали алкоголь из Молдовы: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины ГПУ Молдова Алкоголь СБУ Служба безопасности Украины
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