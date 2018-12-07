На Одесщине СБУ задержали руководителя районного военкомата за взяточничество

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника одного из районных военных комиссариатов Одесской области.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

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Работники СБУ установили, что майор требовал шесть тысяч долларов США от руководителя и двух сотрудников частного предприятия. Мужчины подлежат мобилизации как резервисты в условиях объявленного военного положения.



Изъятые средства во время операции СБУ в Одесской области//Фото: СБУ

За эти средства майор обещал "решить вопрос" по мобилизации.



Для задержанного майора будут избирать меру пресечения//Фото: СБУ

Правоохранители задержали военкома в служебном кабинете во время получения части взятки.

СБУ совместно с военной прокуратурой работали над задержанием//Фото: СБУ

Сейчас продолжаются следственные действия.

Кого могут мобилизовать во время военного положения? Во время заседания СНБО президент заявил, что решение о введении военного положения "не предусматривает немедленной мобилизации; но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди". В законе, который приняла Рада, указано, что "частичная мобилизация объявляется Президентом Украины в сроки и в объемах в соответствии с угроз национальной безопасности и обороне Украины". Оперативный резерв первой очереди — это уже опытные воины, которые точно знают, что им нужно делать. Можно уточнить свои данные, если вы знаете, что входите в состав оперативного резерва, и контрольно проверить контакты военкомата/части. И следить за развитием событий.