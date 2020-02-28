На Одесщине школьница жестоко избила ровесницу: видео

В Одесской области две девушки сняли на видео, как их подружка избила 12-летнюю девочку. Пострадавшая в больнице с сотрясением мозга.

В социальных сетях распространяется видео, на котором 12-летнюю девочку жестоко избивает ее ровесница. Об этом сообщает ТСН.

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Двое подростков снимали избиение на видео. Дарья и ее обидчица учатся в разных школах, потому что именно стало причиной конфликта, пытаются разобраться в обеих школах.

Учителя нападающей рассказывают о девушке только хорошее, что она хорошо учится и со всеми дружит. Со слов учителей, сразу после драки она прибежала к классному руководителю и рассказала, что избила девушку.

В потасовке участвовали две девушки, а еще двое – одноклассница и подруга Дарьи. По словам взрослых, именно она настроила обидчицу против ее жертвы. Теперь травит Дашу в соцсетях.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, она лечится дома под наблюдением невролога. После избиения у Даши появилась постоянная головная боль и она не может спать. После лечения ее ждет работа с психологом.

Правоохранители расследуют дело как избиение, но его могут переквалифицировать в буллинг.

Смотрите видео – Школьница жестоко избила 12-летнюю девочку, она в больнице: