На Одесщине в ДТП пострадало шестеро человек
Авария с участием автомобилей "Лада" и "Москвич" произошла утром 17 июня в городе Болград.
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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Отмечается, что в результате ДТП пострадало шестеро человек. Автомобили были настолько повреждены, что спасателям пришлось извлекать людей из помятых остатков.
В результате столкновения пострадало шесть человек
Пострадавших доставили в Болградскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести.
На месте работают правоохранители и следователь. Причина аварии сейчас устанавливается.
Напомним, на Харьковщине, 17 июня в 11:10 часов в пгт Безлюдовка водитель легковой машины совершил наезд на группу велосипедистов. В результате аварии погибла женщина, личность которой сейчас устанавливается.
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