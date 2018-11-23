На Одесщине знакомый семьи изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку
В Одесской области в одном из заброшенных домов в Белгород-Днестровском районе правоохранители обнаружили труп девочки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Читайте также: На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную вместе с ребенком в коляске, женщина в реанимации
Полиция уже задержала подозреваемого, который сначала изнасиловал, а потом задушил ребенка.
По горячим следам "недочеловек", совершивший это преступление, задержан, но ребенка уже не вернуть,
– написал Аброськин.
Как пишет УНИАН, задержанным оказался гражданин Молдовы, который живет в Украине, потому что на родине находится в розыске. Отмечается, что подозреваемый был знаком с семьей погибшей девочки, потому что работал у них разнорабочим.