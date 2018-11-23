На Одесщине знакомый семьи изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку

В Одесской области в одном из заброшенных домов в Белгород-Днестровском районе правоохранители обнаружили труп девочки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Полиция уже задержала подозреваемого, который сначала изнасиловал, а потом задушил ребенка.

По горячим следам "недочеловек", совершивший это преступление, задержан, но ребенка уже не вернуть,

– написал Аброськин.

Как пишет УНИАН, задержанным оказался гражданин Молдовы, который живет в Украине, потому что на родине находится в розыске. Отмечается, что подозреваемый был знаком с семьей погибшей девочки, потому что работал у них разнорабочим.